Meio século de conquistas! Paysandu é campeão do Parazão e abre vantagem em títulos sobre o Remo

A torcida bicolor já soltou o grito de campeão paraense 50 vezes em toda a história do clube. Feito para poucos no futebol brasileiro, em que o estadual é sinônimo de festa, zoação e rivalidade. Uma conquista cheia e que coroou um time invicto que, teve no seu técnico, um líder e que em campo soube aproveitar as oportunidades, sofrer e marcar o nome na história do Paysandu em um número redondo e imponente.

O Paysandu com 110 anos de história e o Papão da Curuzu entrou para um grupo seleto do futebol brasileiro. Apenas três clubes no país conquistaram 50 títulos ou mais na história. O maior campeão estadual do Brasil é o ABC-RN com 57 títulos conquistados, seguido de outro clube nordestino, o Bahia-BA, que levantou 50 vezes o troféu de campeão baiano. Veja como foi minuto a minuto

Mesmo sendo mais novo que o Remo, o Paysandu possui mais título que seu rival, que conquistou 47 vezes o Parazão. O primeiro triunfo do Papão na história ocorreu em 1920, em final contra o Remo, vencida pelo clube alviceleste pelo marcador de 1 a 0. Desde então o Paysandu foi acumulando conquistas e tirando a vantagem do Remo, que emplacou um heptacampeonato no período de 1913 e 1919. A conquista bicolor de 1920 deu início a primeira sequência de títulos, um tetracampeonato.

O triunfo bicolor de 2024 coloca m ais uma taça na vasta coleção bicolor. O Papão retoma a hegemonia no futebol paraense após conquistar a o título pela última vez em 2021, em uma final contra a Tuna Luso Brasileira, na Curuzu.