Torcedora bicolor celebra aniversário de 114 anos e ganha homenagem do Paysandu

Dona Chiquinha, apelido de Francisca Bolonha da Trindade, é talvez a mais antiga torcedora do Paysandu. Ela, que vive no município de Igarapé Açu, celebrou o aniversário de 114 anos e recebeu uma homenagem do clube do coração: a visita da taça Estrela do Norte, que o Papão conquistou com o 50º título no Campeonato Paraense, este ano.

“Nunca imaginei na minha vida que ia receber a taça do Paysandu. Com a minha idade, só Deus mesmo”, disse Dona chiquinha.

Como torcedora bicolor há mais de um século, Dona Chiquinha teve a oportunidade de ver o Papão conquistar desde o primeiro, até o 50º título no Campeonato Paraense. Além de ter visto todas as vitórias do time na Copa Verde, Série B do Brasileirão, participações na Série A, Copa Libertadores, entre outras conquistas do clube.

Em entrevista para o colunista de Oliberal.com Carlos Ferreira, Dona Chiquinha contou que, por conta da idade, já não pode mais acompanhar o time do coração de perto nos estádios, mas com um inseparável rádio, presente do marido de uma das netas, acompanha todos os jogos do Paysandu.

“Acompanhei os 50 [títulos] do Paysandu. Sou muito feliz e agradeço a Deus por fazer ele ganhar o tempo todo. Parabéns nação bicolor, me sinto muito feliz em ser Paysandu e me sinto muito feliz em ver vocês serem torcedores”, declarou.