Paysandu pode ter novos jogadores em campo contra o Santos, na Série B; veja a lista

A estreia na Série B do Campeonato Brasileiro está próxima. O Paysandu encara o Santos-SP, no próximo sábado (20), às 16h30, no Estádio da Vila Belmiro, pela primeira rodada do Brasileiro e, o técnico Hélio dos Anjos, poderá ter novidades seja no time como opções no bando de reservas.

Seis jogadores recém-contratados pelo Papão tiveram suas inscrições no Boletim Informativo Diário da CBF, o Bid, protocoladas nesta semana. Os atletas estão aptos a jogar com a camisa do Papão da Curuzu nesta Série B e a primeira oportunidade será diante do Santos.

VEJA MAIS

Lista de atletas

Os jogadores do Paysandu que tiveram seus contratos protocolados no BID são: o goleiro Iago Hass, o lateral-direito Léo Pereira, o zagueiro uruguaio Yeferson Quintana e Pedro Romano, o meia Crystopher, além do atacante Gabriel Santos.

VEJA MAIS

janela de transferência

A equipe alviceleste corre contra o tempo para contratar jogadores. Os clubes das Séries A e B do Brasileiro têm até esta sexta-feira (19), para fechar contratações com jogadores que estiveram na ativa durante os campeonatos estaduais. Esse período de inscrição é uma exceção dada pela Confederação Brasileira de Futebol, fora da primeira janela de transferência, que ocorreu no período de 11 de janeiro a 7 de março desta temporada. Essa será a última chance dos clubes das duas primeiras divisões do país realizarem contratações. A próxima janela de transferência está marcada para o período de 10 de julho a 2 de setembro.