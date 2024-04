Hélio dos Anjos pede adesão de torcedores a PapãoTV para clube comprar aparelho de treinamento

A partir do próximo sábado (20), o Paysandu inicia uma nova fase da temporada na Série B do Campeonato Brasileiro. Com um nível maior de disputa, logo na estreia vai encarar o Santos, o clube está em busca de melhorias e aperfeiçoamento para preparar os jogadores para os duelos. Nas redes sociais, o técnico Hélio dos Anjos pediu a ajuda dos torcedores para que o time consiga adquirir um novo aparelho que auxilia no rendimento dos atletas.

Em vídeo publicado no perfil oficial do Paysandu, o técnico pede para que os torcedores assinem a PapãoTV, canal de conteúdos exclusivos do clube, para que a diretoria possa compra o equipamento de treinamento.

VEJA MAIS

"Estou muito feliz em ver a participação e vontade de toda a nossa torcida nesse pedido que fiz em relação ao clube adquirir o aparelho. Gostaria realmente de pedir essa colaboração porque esse aparelho é suma importância para um departamento profissional de futebol em um nível que está o Paysandu", ressaltou o treinador.

"Uma forma de vocês ajudarem é a adesão a PapãoTV + porque se nós conseguirmos 10 mil assinaturas o clube já definiu que compra o aparelho, nós já temos mais de 4 mil assinaturas. Essa é uma forma de vocês ajudarem o clube, de atenderem um pedido nosso, que pensamos sempre em um Paysandu maior e melhor", pediu Hélio dos Anjos.

O aparelho que o Papão busca é uma máquina que analisa a estrutura, movimentos e força dos atletas para orientar melhor as atividades físicas, o que possibilita um melhor desempenho nos treinamentos e jogos. Clubes europeus como Barcelona e Chelsea já usam a tecnologia há muitos anos.

Aqui no Brasil, os príncipes times brasileiros também já adquiriram o aparelho que potencializa o desempenho dos jogadores. O equipamento pode custar mais de R$ 200 mil.