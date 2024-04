Paysandu: zagueiro Yeferson Quintana fala de desafio contra o Santos: ‘Eles têm que respeitar’

Prestes a estrear na Série B, o Paysandu já se prepara para o desafio contra o Santos e os outros rivais da Segundona. Para isso, o Papão já pode contar com algumas novas peças no elenco, como o zagueiro Yeferson Quintana, que estava na Portuguesa-SP, e chegou na última semana para agregar na equipe bicolor.

O uruguaio, de 27 anos, se apresentou oficialmente nesta quarta-feira (17) e falou sobre as expectativas com o clube e principalmente para a estreia na segundona contra o Santos, que este ano levou o vice no Campeonato Paulista. Para ele, o Santos não deve ver a equipe bicolor como inferior.

“O Paysandu é o campeão daqui, eles também tem que respeitar a história do Paysandu. Jogar lá vai ser duro, mas acho que o time está preparado para enfrentar eles de igua para igual”, disse o zagueiro.

Quintana também se declarou pouco surpreso com a vitória do Paysandu no Campeonato Paraense, e declarou que está preparado para a disputa na titularidade com os companheiros Lucas Maia, Naylhor, Wanderson, Carlão, além de Luan Freitas.

“É um time grande, pude sentir com os jogos contra o rival, no clássico. Mas assim, eu estou treinando forte, cheguei e já comecei a treinar com o treinador e o preparador. O Paysandu foi o time que menos gols recebeu, eu acho, e é campeão. Estou vendo meus companheiros, e vai ter uma rivalidade boa aí para nós, isso faz bem para o time e para o resto do campeonato. Sabendo que eles são fortes, que são bons jogadores e eles estão jogando muito bem”, declarou.

Segundo o jogador, ele já está à disposição para atuar com a camisa bicolor, e onde o técnico Hélio dos Anjos preferir, apesar de jogar majoritariamente pelo lado direito.

“Eu sempre joguei pelo lado direito, mas já teve times que joguei pelo lado esquerdo. Também em linha de três já joguei pelo lado esquerdo, no meio e pelo lado direito. Acho que não tem problema de jogar, minha perna é a direita, mas não tenho problemas onde o professor me botar”, afirmou.

O Paysandu estreia na Série B contra o Santos no próximo sábado (20), a partir das 16h30, na Vila Belmiro, casa do Peixe. A partida terá cobertura completa no portal OLiberal e na Rádio Liberal+.