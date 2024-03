Traço no rival! Paysandu anuncia zagueiro uruguaio para Série B e que estava na mira do Remo

O Paysandu anunciou na tarde desta sexta-feira (29), a contratação do zagueiro uruguaio Yeferson Quintana, de 27 anos, que estava na Portuguesa-SP, disputando o Campeonato Paulista. O jogador estava no radar do Remo para a disputa da Série C, porém, o defensor acabou fechando com o Papão, clube que irá disputar a Série B do Brasileiro.

VEJA MAIS

Yeferson Quintana iniciou conversas com a diretoria do Remo, após a eliminação da Portuguesa-SP, no Paulistão, nas quartas de finais para o Santos-SP. O jogador esteve em campo com a camisa da Lusa do Canindé em 12 partidas nesta temporada.

O atleta de 19,92 cm começou a carreira nas categorias de base do Peñarol, do Uruguai, além de ter vestido as camisas o Defensor, Cerro Largo e do Danúbio, ambos clubes uruguaios. O jogador também atuou no futebol dos Estados Unidos, onde atuou pelo SJ Earthquekes, além de ter jogado pelo Racing de Ferrol, da Espanha. No currículo do jovem zagueiro estão os títulos da Liga Uruguaia e a Copa AUF Uruguay.

Além do Paysandu e do Remo, o jogador também foi sondado pelo Guarani-SP e alguns clubes da Série C do Brasileiro, mas optou em jogar pelo Papão da Curuzu. O jogador possui chegada prevista a Belém na próxima semana e terá como companheiros de posição os atletas Lucas Maia, Naylhor, Wanderson, Carlão, além de Luan Freitas.