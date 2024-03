Zagueiro uruguaio que estava no futebol paulista entra no radar do Remo para a Série C

A diretoria do Remo trabalha nos bastidores para realizar algumas contratações visando o Campeonato Brasileiro da Série C. Uma das posições em que o Leão Azul procura jogadores é zaga e o defensor uruguaio, que estava disputando o Campeonato Paulista está na mira do clube azulino.

O Leão fez sondagem e iniciou conversas com o zagueiro Yeferson Quintana, de 27 anos. O atleta estava disputando o Paulista pela Portuguesa-SP, clube em que disputou 12 partidas. A conversa segue entre o zagueiro e a diretoria azulina, mas, não é só o Leão Azul que possui interesse no jogador.

Yeferson Agustín Quintana Alonso, zagueiro de 1.92 cm deixou a Portuguesa após a eliminação da Lusa nas quartas de final para o Santos. O jogador esteve em campo em12 partidas e em apenas uma delas não foi titular. Yeferson iniciou a carreira no Peñarol, do Uruguai e teve passagens também pelo cerro largo, Danúbio e Defensor, todos clubes uruguaios. O atleta também atuou nos Estados Unidos e no Racing de Ferrol, da Espanha.

O técnico Gustavo Morínigo já externou que o elenco precisa de algumas peças visando a disputa do Campeonato Brasileiro, que é a principal competição do Remo na temporada. Atualmente o Leão Azul conta apenas com Ligger, como zagueiro titular. Jonílson, cria das categorias de base, ganhou a posição de Ícaro, capitão e titular no time, mas que está machucado e se recupera de uma lesão na coxa. A outra opção na zaga é Bruno Bispo.