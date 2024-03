Departamento Médico do Remo libera retornos de meia e atacante; veja mais

Após o treino desta terça-feira, o chefe do Departamento Médico do Clube do Remo, Dr. Jean Kley, conversou com os jornalistas para falar sobre o retorno de três atletas que estavam fora do time por problemas musculares. A boa notícia tratou da liberação dos atletas Marco Antônio e Pavani. Já o atacante Pedro Vitor passa para o período de transição para os jogos ao lado de Felipinho, enquanto Ícaro deve permanecer mais uma semana em tratamento.

"O Marco Antônio e o Pavani já estão liberados em condições de treino e aí fica a decisão do treinador se vai levá-los ou não para o jogo. O Ícaro teve um quadro viral durante a fase de recuperação dele e esse quadro viral fez com que ele tivesse tido uma desidratação muito grande. Ele perdeu cerca de quatro quilos em dois dias, o que atrapalhou muito a recuperação muscular. Então a gente teve que diminuir um pouco o passo de recuperação do Ícaro, que, em mais uma semana, ele deve estar em condição de voltar aos treinos", explica.

O caso de Pedro Vitor, segundo ele, foi um pouco mais delicado, exigindo maior tempo de recuperação até que possa retornar para o período de transição. "Ele passou por uma cirurgia em agosto do ano passado, está com sete meses e meio de operado. Foi uma lesão complexa que envolveu lesões ligamentares e meniscais. Ele teve um pós-operatório muito favorável, o Pedro Vitor é um grande profissional, se mostrou dedicado desde o início do processo e isso sem dúvida facilitou bastante o processo todo de recuperação do Pedro Vitor", revela, explicando em seguida os passos que o atleta deve seguir.

"Para liberar o atleta para campo, ele passa por uma série de etapas. Todas elas foram cumpridas e, do ponto de vista médico, ele já está totalmente liberado. Já foram feitos todos os exames necessários para mostrar que houveram cicatrizações e ele tem todos os testes hoje negativados. No entanto, quando a gente tem um atleta que passa muito tempo por um período de inatividade, como é o caso do Pedro Vitor, é necessário que seja feita uma transição de campo, justamente para que sejam feitas as ações do jogo. Então, nessa fase que o Pedro Vito se encontra, ele encontra a disposição da Comissão de Preparação Física, que é chefiada pelo Gonzalo atualmente".

Por fim, Jean Kley falou sobre Felipinho, que não joga desde o dia 10 de março, contra o Santa Rosa, pelo Parazão. "O atacante teve uma lesão grau 2 na musculatura adutora do lado direito a gente dentro do nosso protocolo prevê que ele entre em transição quando completar três dias sem dor. E o primeiro dia sem dor do Felipinho foi no domingo. Hoje é o terceiro dia sem dor, então a partir de amanhã muito provavelmente já inicia o processo de transição que é feito com a fisiologia do NASP", encerra.