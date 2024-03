Baenão: Remo encaminha parceria para camarotes e cadeiras; obras podem iniciar no 2ª semestre

Uma antiga proposta do ex-presidente Fábio Bentes, pode ganhar forma na atual gestão do presidente Tonhão, à frente do Remo. A área da Travessa das Mercês, no Baenão, poderá ganhar cadeiras e camarotes em breve. Nesta semana, o empresário e colaborador do Remo, André Anaisse, esteve reunido com o vereador e presidente da Câmara Municipal de Belém, John Wayne, para debater a construção de 3 mil cadeiras e 40 camarotes no Estádio Baenão.

A questão já havia sido divulgada pela equipe de O Liberal em novembro do ano passado. Mas nesta semana, André Anaisse publicou fotos da reunião em sua conta na rede social. De acordo com o colaborador do Clube do Remo, o Leão fechou com dois investidores locais e mais um de fora do Estado, para a construção das cadeiras e camarotes no Baenão. A equipe de O Liberal conversou com uma fonte interna do clube, que informou que Anaisse foi designado a buscar parceiros, mas que a palavra final depende do presidente Antônio Carlos Teixeira, o Tonhão e também do Condel azulino.

As conversas entre Remo e investidores iniciaram na gestão de Fábio Bentes, no momento em que o clube conquistou o acesso à Série B, em 2020. A queda do clube no ano seguinte, travou a negociação que recomeçou no ano passado e teve prosseguiu em janeiro de 2024. As coisas ganharam proporções maiores, após o acerto com um parceiro de fora do Estado, com os investidores conversando entre si e chegaram a um acordo. Uma data está sendo marcada para que a reunião ocorra entre o presidente do Remo, Antônio Carlos Teixeira e os investidores.

Atualmente estádio azulino possui capacidade de 13 mil torcedores (Tarso Sarraf / O Liberal)

O que a equipe de O Liberal conseguiu apurar, é que um dos investidores já foi parceiro na reforma do Baenão, com o investimento para a iluminação do estádio. De acordo com uma fonte, a intenção é que até o final de maio e início do mês de junho, os trâmites via presidente Tonhão e parceiros, além da aprovação do Condel, sejam efetuados. A ideia é que após “ok” do Condel, entre 60 e 90 dias as obras iniciem no Baenão. A parceria entre as empresas e o clube, deve ocorrer em formato de permuta, com patrocínios e parte da bilheteria e bares somente nas áreas construídas.