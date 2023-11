Fábio Bentes deixa o Remo e fala sobre família, arrependimentos e processos contra torcedores

O Remo terá um novo presidente a partir deste domingo (12), pelos próximos três anos. O Leão Azul foi comandando nas últimas cinco temporadas (dois mandatos) por Fábio Bentes. Em conversa com a equipe de esportes de O Liberal, Bentes falou do avenço do clube em algumas áreas, citou os insucessos nesse período, e alguns arrependimentos por escolhas feitas no futebol, além de comentar como trabalhou com ameaças, família e de como será a vida depois de presidir o Remo.

O ex-mandatário azulino relembrou momentos que viveu no clube, frustrações por perda de títulos, rebaixamento, além de alegrias com conquistas dentro e fora de campo. Fábio Bentes citou que realizou de algumas escolhas e que se arrepende de algumas delas, porém afirmou que, para o momento em que o clube atravessava, as escolhas eram as opções mais viáveis.

“É muito fácil falar hoje, depois de tudo que aconteceu. No momento em que eu estava fazendo as coisas, era o melhor a se fazer. O futebol não é uma ciência exata, mas fora das quatro linhas, fizemos o que tinha que ser feito, com a choque de gestão, diminuição de despesas, pagamento de dívidas, salários em dia e resgatamos a credibilidade do Remo. Dentro das quatro linhas tiveram algumas escolhas equivocadas no decorrer dos anos, assumo, alguns treinadores e executivos, não deram resultados que nós esperávamos, mas no momento em que contratamos, tinha uma lógica para ter trazido alguns profissionais pelo histórico, resultados que tinham conquistados, mas na prática e com a convivência, não foi aquilo que a gente esperava. No geral, no momento das contratações, era ter resultado e depois não era o que esperávamos. Agora é focar no daqui para frente, acredito que deixo um legado mais positivo que negativo. Tenho alguns arrependimentos de escolhas e decisões, mas naquele momento era o melhor a ser feito, dentro das condições que se tinha”, disse.

Bentes quer que a vida volta à rotina antes de ser presidente azulino, mas sabe que não será algo tão fácil assim. O ex-mandatário remista quer acompanhar o crescimento da filha, dar ênfase à sua empresa e relembrou como foi esses cinco anos à frente do clube.

“Como será o Fábio daqui para frente, é algo que não sei responder. Eu dividia meu tempo com 70 a 80% para o Remo e o restante para a minha empresa, mas entendo que agora terei mais tempo de me dedicar à minha empresa e principalmente à minha família. Tenho uma filha e cinco anos, ela nasceu no ano em que assumi o Remo, procurei dentro das minhas possibilidades, acompanhar o crescimento dela e agora terei mais tempo para isso. É importante dividir o tempo, nesses primeiros meses dar uma desopilada, entendo que foi uma imersão muito forte, pois havia essa necessidade bastante grande diariamente e depois, lógico, passamos a nos dedicar um pouco menos, pois o clube estava mais arrumado”, falou.

Os planos do ex-dirigente é ajudar o clube de outra forma, mas contribuindo para o crescimento da instituição. Para Bentes, a preocupação de pagar em dia os funcionários e atletas, quitar dívidas, será do passado e o foco é cuidar da saúde e revelou que engordou mais de 40 kg no período em que esteve à frente do Remo.

“Vou continuar ajudando o Remo, pois o que sinto pelo clube é amor e amor é para sempre. Estarei no conselho colaborando, contribuindo, mas não terá a necessidade da rotina, de se preocupar mês a mês em pagar salários dos funcionários, fazer com que os atletas tivessem uma melhor estrutura. Agora terei um tempo maior para fazer outros projetos, cuidar da minha saúde, pois engordei bastante nesse período, é só pegar a foto de quando eu assumi o Remo comparada com agora, são 40 kg a mais então será uma luta, um recomeço, para se livrar desse peso”, comentou.

A responsabilidade de gerir um clube de futebol, trouxe também as dificuldades e as cobranças. Fábio Bentes falou dos desafios enfrentados à frente do Remo e alguns processos contra torcedores, que ameaçaram ele e seus familiares. Bentes explicou que vai levar adiante os processos e afirmou que o período em que comandou o clube foi bem difícil para ele e familiares.

“O resultado esportivo gera uma gangorra emocional muito grande no torcedor e isso afetava diretamente a minha família. Quando havia um resultado que frustrava a torcida, essa carga se refletia em mim e nos meus familiares, principalmente nas redes sociais. O curioso que eu nunca fui hostilizado nas ruas, não tive nenhum episódio, sou abordado por torcedores, as pessoas elogiam o trabalho, lamentam que o futebol não tenha dado certo, mas não tem uma hostilização, diferente das redes sociais, que ´foi muito pesado. Houve um desgaste emocional familiar, tive preocupação com algumas ameaças que recebi nas redes sociais, tomei providências de várias em que geraram processos. Tudo possui um limite, as críticas fazem parte da profissão e da escolha que fiz, mas entendo que o exagero dela, não pode passar a barreira do aceitável. Quando ia para o lado pessoal, ameaças eu tomava providências e tenho alguns processos em andamento, não pretendo desistir deles, vou até o final, para que eles entendam que a internet não é terra sem lei, mas acho que sair agora do Remo, sairá um peso emocional forte da minha família, minha namorada, e pessoas próximas que sentiam muito a forma do insucesso em que parte da torcida tratava, não vou generalizar, pois realmente era uma parte e as mesmas figuras quem ressonavam as coisas”, falou.

Conhecido como o presidente que saiu das arquibancadas, Bentes revelou o desejo de retornar às arquibancadas, porém, afirmou que terá um “período sabático”, deixar o tempo esfriar, para fazer novamente o papel de torcedor.

“Voltar para a arquibancada é uma meta. Sei que terá um período aí de ‘luto sabático’ natural, já que a imagem, por conta dos resultados no futebol, ela ficou - digamos que - ‘arranhada’, por parte de torcedores que conseguem enxergar o todo e que foca sempre só no resultado esportivo. Voltar para arquibancada é um caminho natural, é o que eu quero, vou continuar indo em todos os jogos e a ideia é voltar para a arquibancada que é o meu lugar, o local de onde eu saí, de onde tenho orgulho”, finalizou.