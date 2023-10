Eleições no Remo: presidente azulino rebate acusações sobre sonegação fiscal: 'Um factoide político'

Embora não esteja disputando cargo majoritário nas eleições do Clube do Remo, o presidente Fábio Bentes vem recebendo ataques sistemáticos, que ele credencia a um de seus opositores, mas sem dizer de quem se trata. Desta vez, o dirigente voltou às redes sociais, agora para falar sobre algumas acusações de sonegação fiscal imputadas em sua gestão à frente do clube. Desta vez, Bentes as classificou como um "factoide político", derivado de um "desespero de quem vai perder novamente as eleições".

"Ainda há pouco tomei conhecimento de uma denúncia que foi feita junto à comissão eleitoral, de que eu teria praticado crime de sonegação fiscal à frente do Clube do Remo. Primeiro, não é segredo para ninguém que o Clube do Remo tem dívidas tributárias históricas junto à Receita Federal. Essas dívidas já estão sendo tratadas, inclusive já debitamos mais de 50% no período da gestão, mas ainda existem débitos acumulados, assim como existem na maioria dos clubes do Brasil", explica.

Fábio aproveitou para dissociar as dívidas tributárias das trabalhistas, as quais ele garante serem as únicas já quitadas pelo clube, com direito a cerimônia de comemoração. "Eu nunca disse que a gente zerou a dívida tributária. Eu tenho feito essa referência à dívida trabalhista. Essa sim foi finalizada e zerada, inclusive com uma cerimônia de encerramento da vara trabalhista para registrar esse momento. E em todas as entrevistas que eu dei nos últimos meses eu esclareço, quando perguntado, que o Remo tem dívidas tributárias".

Após a explicação, Bentes associa a fala a possíveis concorrentes da chapa pertencente ao grupo político do dirigente, que tem Antônio Carlos Teixeira, o "Tonhão", como nome central. "Assim, isso vem a ser apenas um factoide político para tentar desgastar a imagem, mas que não vai levar a nada. No Conselho Deliberativo do clube esse assunto já foi debatido, esclarecido, porque já foi feita uma proposição por parte de membros da oposição em relação a isso e eu já esclareci lá", prossegue.

Ao final do discurso, Fábio faz um desabafo inquieto sobre os ataques que vem sofrendo, que algumas vezes descambam para o lado pessoal, fato que, segundo ele, precisa ser extirpado do cotidiano azulino.

"Essas mesmas pessoas agora requentam esse assunto e trazem à tona agora, tentando trazer com isso algum rebatimento eleitoral. Quero inclusive alertar todo mundo que me vê por aí, que vão surgir outras situações e eu estou à disposição para esclarecer todas. Chega de estarem espalhando mentiras a meu respeito e a respeito do Clube do Remo. Chega de tentarem denegrir a imagem de um clube histórico e centenário. Eu conto com a ajuda de vocês para que não só esse vídeo esclarecendo esse assunto, como qualquer outro assunto que surja, me deem a oportunidade de esclarecer, pois eu tenho certeza que ainda vão surgir muitas coisas de quem está desesperado, vendo que vai perder mais uma vez a eleição e está querendo criar factoide para tentar mudar a opinião pública", termina.

