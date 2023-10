Remo: O Liberal inicia série de entrevistas com candidatos à presidência nesta segunda-feira (16)

O programa Último Lance, da Rádio Liberal FM, iniciará uma série de entrevistas com os candidatos à presidência do Clube do Remo a partir desta segunda-feira, dia 16 de outubro. O primeiro entrevistado será Jader Gardeline, da chapa "Avança Remo."

Os temas em pauta incluem a SAF (Sociedade Anônima de Futebol), o futebol profissional, planejamento a curto e médio prazo, esporte amador, futebol de base, sócio-torcedor e a estrutura do clube.

"Importante para ajudar o torcedor e o próprio associado a fazer a sua escolha. Esse também é o nosso papel, que é informar quem tem interesse no futuro do clube”, afirmou o colunista de O Liberal Abner Luiz sobre a iniciativa.

As próximas entrevistas serão realizadas da seguinte maneira:

23 de outubro: Marco Antonio Pina, da chapa "Por um Remo mais forte e Vitorioso."

30 de outubro: Renan Bezerra, da chapa "Frente Azulina."

6 de novembro: Antonio Carlos Teixeira, "Tonhão," da chapa "Remo mais forte."

O objetivo destas entrevistas é fornecer aos sócios e torcedores do Remo informações além das propostas e visões de cada candidato em relação ao futuro do clube. Além disso, a iniciativa tem um cunho democrático, como defendeu o diretor de conteúdo de O Liberal, Felipe Jorge Melo:

"Receber os representantes das chapas das eleições no Remo em nossos estúdios é uma forma promover o espírito democrático, tão importante para nosso jornalismo e sociedade. As entrevistas serão oportunidades para que os candidatos possam apresentar suas propostas de campanha ao nosso público, que acompanha todas as notícias desse tradicional clube pelos nossos veículos", apontou.

O processo eleitoral do clube será realizado no ginásio Serra Freire, no dia 12 de novembro. O horário de votação é das 9h às 17h.