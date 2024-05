VÍDEO: cheia de rio em Porto Alegre alaga centros de treinamento do Grêmio e Internacional

O Rio Grande do Sul está passando por uma situação de calamidade com fortes chuvas e cheias de rios. Na capital Porto Alegre, o rio Guaíba encheu e alagou os centros de treinamentos do Grêmio e Internacional, nesta sexta-feira (03/05). Os jogos do Campeonato Brasileiro deste final de semana foram adiados e os clubes deram folga para os jogadores.

O CT Parque do Gigante, do Inter, ficou completamente inundado. Na última quinta-feira (02/05), após o treinamento do time, o clube informou que fechou o acesso ao local e adotou medidas de resguardo e proteção de equipamentos usados pelo futebol. É provável que os próximos treinamentos ocorram no estádio Beira-Rio, em preparação para o jogo contra o Real Tomayapo, na Bolívia, pela Copa Sul-Americana.

Na área do CT Luiz Carvalho, do Grêmio, a água tomou conta desde a rua João Moreira Maciel, onde fica a entrada do local. Sem informações oficiais do clube, os treinamentos do time também devem ser realocados enquanto a situação não se normaliza. O Tricolor se prepara para o confronto contra o Huachipato, no Chile, pela Conmebol Libertadores, na próxima quarta-feira (08/05).

Chuvas no RS

As chuvas no Rio Grande do Sul causam grande devastação no estado desde a última segunda-feira (29/04). Já foram contabilizados 37 mortes e 74 pessoas desaparecidas, além de mais de 24 mil desabrigados.