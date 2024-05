Ex-jogador do Paysandu faz campanha, após família perder casa em enchente no Rio Grande do Sul

As intensas chuvas no Rio Grande do Sul (RS), resultaram em rompimento parcial de barragem, deslizamentos, rios transbordaram e até o momento 37 mortes. Várias pessoas perderam casas e estão desabrigadas e uma das casas atingidas é dos pais do ex-volante do Paysandu, Gabrial Davis, que faz campanha para ajudar moradores da cidade de Venâncio Aires (RS), cidade onde nasceu.

O ex-jogador do Paysandu, Gabriel Davis, atualmente defende as cores do América-RN. Aos 34 anos, ele revelou em entrevista ao site GE Rio Grande do Norte, que a família perdeu a casa em enchente. Davis informou através das redes sociais, que seus pais perderam a residência, após a enchente do Rio Taquari. Ele então resolveu fazer uma campanha para ajudar os moradores da cidade.

“Muita gente tem me mandado mensagens. Meus pais estão bem, estão na casa da minha avó. Lembrando que não é só minha mãe, minha família, e, sim, todo Venâncio Aires, todo o estado do Rio Grande do Sul tem sofrido com isso. Peço a vocês orações. A gente sabe que o dinheiro não traz alegria para dentro do lar, mas ele vai ajudar bastante para a reconstrução. Não será somente lá pra casa, minha mãe também vai estar ajudando outros familiares”, disse e publicou a chave Pix para as doações. Quem quiser ajudar, basta doar qualquer valor para a chave Pix (51)99850-0819, no nome de Bernadete Davis.

Gabriel Davis passou pelo Paysandu nas temporadas de 2022 e parte de 2023. No seu primeiro ano de clube, conquistou o título da Copa Verde, mas foi dispensado pela diretoria bicolor em abril de 2023. O volante realizou 32 partidas com a camisa do Papão.