Renda de Águia x São Paulo supera clássicos entre Remo x Paysandu na Copa Verde; veja os números

O Águia de Marabá segue fazendo história. O azulão chegou mais uma vez à terceira fase da Copa do Brasil e acabou perdendo para o São Paulo-SP, na noite de ontem, no Mangueirão em Belém, pelo jogo de ida da competição nacional. Se dentro de campo o resultado não veio, nas arquibancadas o Águia bateu e recorde e conseguiu a sua maior renda da história. A arrecadação e público superaram clássicos entre Remo x Paysandu na semifinal da Copa Verde neste ano.

A equipe marabaense teve uma renda de quase R$1.5 milhão, tendo um lucro total de mais de R$ 1 milhão. De acordo com a renda divulgada pela Federação Paraense de Futebol (FPF), a renda bruta da partida foi de R$1.451.100,00. As despesas do confronto ficaram em R$426.950,19 e o lucro do Águia de Marabá R$1.024.149,81.

O confronto entre Azulão x Tricolor Paulista teve R$20.047 torcedores pagantes, além de 3.342 gratuidades, totalizando 23.389 torcedores no Mangueirão. O Águia bateu seu recorde de público em jogo com seu mando, que era contra o Fluminense, também na Copa do Brasil, na temporada 2009, quando estiveram presentes no Colosso do Bengui um pouco mais de 12 mil torcedores.

No ano passado o Azulão também chegou à terceira fase da Copa do Brasil e foi eliminado pelo Fortaleza-CE. Juntando as duas temporadas em que o Águia chegou à terceira fase, só com as cotas da competição e a renda do último jogo contra o São Paulo, o Azulão abocanhou um total de R$8.709.649,81.

Nesta temporada, Remo x Paysandu decidiram uma vaga na grande final da Copa Verde. A renda do Águia, contra o São Paulo, superou as arrecadações dos confrontos entre Leão e Papão. Se no jogo do Águia a arrecadação total foi de R$1.451 milhão, no primeiro jogo da semifinal entre Remo x Paysandu, a renda foi de R$935. Já na segunda partida o valor arrecadado pela dupla Re-Pa no geral foi de R$755 mil.