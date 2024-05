VÍDEO: No Mangueirão, torcedores do São Paulo invadem campo após partida contra o Águia de Marabá

O Águia de Marabá perdeu para o São Paulo nesta quinta-feira (2), no Mangueirão. O duelo terminou 3 a 1 para os visitantes, que encaminharam a classificação para a próxima fase da Copa do Brasil. A partida marcou os torcedores paraenses. Ao final do jogo, membros da torcida do Tricolor Paulista se empolgaram e invadiram o campo.

Nas redes sociais, as cenas acabaram viralizando. Por meio das imagens, é possível ver que alguns torcedores pularam as placas de publicidades do estádio e entraram de campo.

VEJA MAIS

Contudo, enquanto uns conseguiram ultrapassar a barreira, outros foram contidos por membros da segurança no local e afastados do campo. A invasão ocorreu ao final da partida, mas, jogadores, comissão técnica e a arbitragem ainda estavam no gramado.

Vale destacar que a invasão de campo pode ter punições para o clube mandante, responsável pela segurança do confronto, ou para o time dos torcedores envolvidos. Além disso, o torcedor ainda pode ser punido com a proibição de ir ao estádio e julgado pela Justiça comum.

Além da invasão, o jogo também teve um episódio lamentável de homofobia. Parte da torcida do Águia de Marabá foi flagrado entoando cântico homofóbico direcionado aos torcedores tricolores.

Com o resultado do jogo, o São Paulo está com a classificação encaminhada para as oitavas de final da Copa do Brasil. Em casa, o Tricolor pode perder por até dois gols e tem a vantagem do empate.

Para se classificar, o Águia precisa vencer com três de gols de diferenças ou repetir o placar de 3 a 1 para levar a disputa para os pênaltis. A partida de volta entre São Paulo e Águia de Marabá, ocorre na quarta-feira (22), no estádio Morumbi, às 21h.