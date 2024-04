Lucro ou Prejuízo? Veja a renda e a despesa para realizar Re-Pa da Copa Verde no Mangueirão

O primeiro dos quatro clássicos entre Remo x Paysandu em 11 dias, terminou em 0 a 0, ontem (3), no Mangueirão, pelo jogo de ida da semifinal da Copa Verde. As duas torcidas compareceram, mas não foi o público que geralmente estamos acostumados a observar em dia de clássicos.

De acordo com o borderô divulgado pela Federação Paraense de Futebol (FPF), o clássico recebeu 26.542 torcedores pagantes. Já com as gratuidades, o público do Re-Pa foi de 32.333 pessoas.

Renda do clássico de ida da semidinal da Copa Verde (Divulgação FPF)

O clássico Re-Pa da Copa Verde obteve uma renda total de R$935.640,00, com uma despesa de R$462.254,53, sobrando de lucro o valor de R$473.385,47.