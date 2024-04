Veja as avaliações e as notas dos jogadores do Paysandu no clássico Re-Pa da Copa Verde

Pela Copa Verde, no primeiro jogo da semifinal, o clássico Re-Pa 772 da história terminou com um 0 a 0. Apesar do placar zerado, as equipes criaram bastante. Pelo lado bicolor, o Paysandu sofreu no primeiro tempo, mas melhorou no segundo e teve chance de sair vencedor do confronto. Nicolas e Edinho tiveram as melhores oportunidades. A partida da volta acontece na quarta-feira (10), às 20h, no Mangueirão.

Veja as avaliações do Paysandu

Diogo Silva – No primeiro tempo foi bastante acionado e fez boas defesas, salvando o Papão em pelo menos três oportunidades. Nota: 9.0

Edílson – O lateral-direito sofreu na primeira etapa, pois a maioria dos ataques do Remo foi do seu lado e não foi combativo. Ainda levou amarelo por simulação. Nota: 6.0

Wanderson – Não comprometeu e fez uma atuação segura defensivamente, diferente dos últimos jogos. Nota: 7.5

Lucas Maia - Fez um jogo seguro, sobretudo no primeiro tempo, mas levou amarelo por falta desnecessária. Nota: 7.0

Bryan Borges – O lateral-esquerdo do Papão fez o “feijão com arroz’’, foi seguro na defesa, mas não apoiou tanto. Nota: 7.0

Gabriel Bispo – Jogou mal e errou bastante. No primeiro tempo, foi inoperante. Nota: 4.0

João Vieira – Não repetiu as últimas atuações e foi abaixo, mas não comprometeu. Nota: 6.0

Biel – Foi bastante apagado e não produziu quase nada. Se escondeu em campo. Nota: 5.0

Vinícius Leite – Pouco acionado na partida, não produziu o esperado. Atacou poucas vezes. Nota: 6.0

Edinho - No primeiro tempo, teve as melhores chances do Paysandu. Em uma finalização, fez o goleiro do Remo operar um milagre. Quase fez um gol olímpico em que a bola bateu no travessão. Nota: 8.0

Nicolas – Na primeira etapa, esteve sumido em campo. No segundo tempo, foi mais voluntarioso e teve as principais chances. Obrigou o goleiro azulino a fazer uma defesaça após uma cabeçada. Nota: 8.0

Michel Macedo – Entrou na reta final da partida e foi pouco acionado. Não comprometeu. Nota: 7.0

Val Soares – Ao entrar no lugar de Gabriel Bispo, teve uma atuação melhor na partida que o companheiro e ajudou a equipe a crescer na partida. Nota: 7.5

Robinho – Foi determinante para o crescimento da equipe bicolor no segundo tempo. Fez uma boa atuação. Nota: 8.0

Eslí Garcia – Entrou na reta final e foi voluntarioso. Ajudou a criar algumas oportunidades. Nota: 7.0

Ruan Ribeiro – Pouco acionado. Quase não finalizou. Nota: 6.0