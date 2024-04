Dono de oito gols em Re-Pa, Nicolas quer a consagração com vaga na final e título estadual

Artilheiro do time na temporada, o atacante Nicolas ostenta um histórico notável nos clássicos contra o Remo. Ao longo do século, ele se consagrou como o principal goleador do Re-Pa, acumulando oito gols. Embora tenha ficado em branco no clássico da primeira fase do Parazão, ele agora se prepara para uma sequência crucial de quatro embates, incluindo dois pela semifinal da Copa Verde e outros dois na final do Campeonato Paraense, com o primeiro deles marcado para esta quarta-feira (3).

Nicolas está em sua segunda passagem pelo Paysandu. Antes, entre os anos de 2019 e 2021, o jogador esteve em 15 partidas, assinando nada menos que oito gols, divididos entre Parazão, Copa Verde e Série C. Os números o colocam na terceira posição na lista de maiores artilheiros do Re-Pa, atrás apenas de Edil (11), Alcino e Dadinho (10), empatado com Ageu Sabiá, Chico Spina e Mesquita.

Os números de Nicolas personificam a estabilidade bicolor em campo. Ao longo dos 15, foram seis vitórias, cinco empates e quatro derrotas. Mesmo distante do Papão, o atacante também estufa o peito contra o Leão Azul. Pelo Goiás, por exemplo, foram dois jogos contra o Remo, ambos pela Série B de 2021. Foram dois confrontos, uma vitória, um empate e mais um gol marcado.

Desde que chegou para sua segunda passagem no bicolor paraense, Nicolas tem correspondido à altura a expectativa de torcida e logo se tornou o artilheiro da competição, assinando 12 gols em 15 partidas, média de quase um por jogo. A contar com o início do Parazão, o time que mais sofreu gols do artilheiro foi o Águia de Marabá. Na primeira fase Nicolas marcou duas vezes e assinou mais um na última semifinal.

No próximo domingo, caso mantenha seu faro de gol, Nicolas pode alcançar uma marca ainda mais notável, tornando-se o maior artilheiro do Paysandu em confrontos clássicos. Atualmente, ele segue empatado com Chico Spina, mas um gol a mais o elevara ao topo da lista. Para a Fiel Bicolor, no entanto, seu nome já está imortalizado na história do Re-Pa como um símbolo de vitória.