Re-Pa: segurança no Mangueirão será reforçada para clássico; saiba mais

O primeiro jogo de uma sequência de clássicos entre Remo e Paysandu, deve atrair centenas de torcedores que querem ver de perto a atuação dos times no Estádio do Mangueirão. Para garantir a segurança dos presentes, a Guarda Municipal de Belém participará do esquema de segurança montado para a partida desta quarta-feira (3).

Ao todo, 50 guardas municipais farão a segurança, contando com nove viaturas e 20 motocicletas. A atuação da guarda começa a partir das 17h30, com patrulhamento nas estações do BRT e paradas de ônibus, além de reforçar a segurança nas vias de acesso ao Colosso do Bengui, como a avenida Augusto Montenegro, que receberá equipes de ações táticas e táticas com cães.

O grupo da Ronda da Capital (Rondac) da Guarda Municipal fará também a escolta do Clube do Remo até o Estádio. Além disso, o Centro Integrado de Controle e Comando (Ciop), estará fazendo o monitoramento do clássico nas ruas e arredores do Mangueirão, por meio de câmeras de segurança.

Remo e Paysandu se enfrentam a partir das 20h, no jogo válido pela ida da semifinal da Copa Verde. O jogo terá lance a lance ao vivo no portal OLiberal.com, além de transmissão pela Rádio Liberal+.