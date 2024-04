Re-Pa: torcedores reclamam de preços cobrados em estacionamento do Mangueirão

Com quatro jogos entre os rivais Remo e Paysandu se aproximando, muitos torcedores já estão se programando para assistir às partidas presencialmente no Estádio do Mangueirão. Uma das questões que mais preocupa as torcidas é encontrar um local seguro para estacionar os veículos. O estacionamento próprio do Mangueirão é um dos locais mais escolhidos, no entanto, os preços “salgados”, tem sido motivos de reclamação das torcidas.

Conforme o anunciado pelo perfil do Paysandu nas redes sociais, em caso de compra antecipada será cobrado R$ 30 para o estacionamento de carros e R$ 20 para o estacionamento de motos. No dia das partidas, o valor aumenta e donos de carros devem pagar R$ 50, e de moto R$ 40, o dobro do valor antecipado.

Após o anúncio, muitos torcedores reclamaram sobre os preços nos comentários da publicação. Uma torcedora chegou a afirmar que no momento da partida, o ticket do estacionamento sequer é cobrado.

“Superfaturado para um estacionamento sem segurança, onde muitas vezes a gente compra o ticket e na hora nem pedem ou controlam nada”, escreveu.

Confira as reclamações da torcida: