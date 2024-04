Re-Pa: em semana de clássicos, relembre outros momentos com embates seguidos da dupla

A final do Parazão está definida e Clube do Remo e Paysandu se enfrentam pelo título paraense, em dois jogos, nos próximos dias 7 e 14 de abril. Entre a decisão do estadual, a dupla Re-Pa também se enfrenta na disputa por uma vaga na final da Copa Verde 2024, na próxima quarta-feira (3) e uma semana depois, no dia 10. Com as datas definidas, os grandes rivais se enfrentarão em quatro partidas seguidas.

Esta não é a primeira vez que Remo e Paysandu se enfrentam várias vezes em um curto intervalo de tempo. A primeira vez que a dupla Re-Pa se enfrentou em quatro clássicos seguidos foi em 1971, em partidas válidas pelo Campeonato Paraense. Na oportunidade, o Leão saiu vitorioso na primeira partida e o Papão na última, enquanto dois dos quatro jogos não saíram do zero a zero.

Em 1990, também pelo Parazão, dos quatro clássicos seguidos, três empataram e o Leão levou a vitória em um. Já em 2000, o Papão levou a melhor nos quatro jogos, vencendo dois e empatando dois com o maior rival.

O último ano com quatro Re-Pa’s seguidos foi 2014, também no Parazão. Em um embate acirrado, os rivais empataram os dois primeiros confrontos, em 2 a 2 e depois 3 a 3, no primeiro e segundo jogo. Na terceira partida, o Remo conseguiu vencer o maior rival por 4 a 1, mas o Papão levou a melhor no último jogo, com o placar de 2 a 0.

A primeira partida, dos quatro clássicos seguidos de 2024, é nesta quarta-feira (3), a partir das 20h, no Estádio do Mangueirão, válida pela semifinal da Copa Verde, onde Remo e Paysandu disputam a vaga na grande final da competição da CBF.