Paysandu: Presidente diz que vai cobrar transmissão do Re-Pa da Copa Verde na Papão TV; veja o valor

Na próxima quarta-feira (3), ás 20h, Paysandu x Remo se enfrentam pelo jogo de ida das semifinais da Copa Verde 2024. O mando de jogo pertence ao Papão, que terá o direito de transmitir a partida, porém, o clube alviceleste não irá liberar o sinal da transmissão na PapãoTV, seu canal no Youtube e irá cobrar para que o torcedor assista ao clássico. A informação foi confirmada ao O Liberal pelo presidente do clube Maurício Ettinger.

A Copa Verde 2024 não possui uma empresa que detenha os direitos de transmissão. O mandatário do Papão conversou com o núcleo de esportes de O Liberal e afirmou que o Paysandu vai exercer a famosa “Lei do Mandante”, onde o clube mandante da partida, tem o direito de negociar seus jogos independente do seu adversário e, assim como ocorreu na partida diante do Manaus-AM, em Belém, também pela Copa Verde, o torcedor que não for ao Mangueirão, terá que pagar o valor de R$7.99 para assistir ao clássico Re-Pa da próxima quarta-feira (3): “O Paysandu vai cobrar pela transmissão”, disse, Maurício Ettinger.

Segundo o presidente do Paysandu, o clube conseguiu vender um bom número de pacotes para o jogo diante do Manaus. Sem revelar meta de novos assinantes para o clássico contra o Remo, Ettinger revelou que o clube alviceleste já vendeu 2.600 pacotes para a partida contra o Manaus-AM, na primeira e única vez em que a PapãoTV teve um jogo comercializado, tendo um faturamento de R$20.774.

Presidente Maurício Ettinger afirmou que o Papão irá cobrar pela transmissão do jogo de ida da Copa Verde na Papão TV, contra o Remo (John Wesley / Paysandu)

A Lei do Mandante está em vigor desde o dia 17 de setembro de 2021 e foi sancionada pelo ex-presidente do Brasil Jair Bolsonaro. O clube mandante possui o direito exclusivo de negociar a transmissão ou proibir a mesma por uma emissora ou qualquer outro canal. No caso do Paysandu, ele poderá transmitir a partida em que ele for o mandante e cobrar por ela, tendo assim uma nova fonte de receita. O mesmo poderá ser feito pelo Remo na partida de volta da Copa Verde, marcada para o dia 10 de abril, quando o Leão será o mandante do jogo.

No canal oficial do Paysandu no Youtube, a chamada “PapãoTV”, o torcedor pode adquirir o pacote pelo valor de R$7,99 por mês. De acordo com a publicação bicolor no canal, o torcedor terá transmissões de partidas exclusivas, além de vídeos e acesso antecipado a alguns conteúdos de forma antecipada.

Só na Copa Verde

O direito que o Paysandu está exercendo vale somente para o clássico da Copa Verde, já que a competição regional não possui uma emissora detentora dos direitos de transmissão do torneio. Nas partidas contra o Remo, pelo Campeonato Paraense, nenhum clube poderá cobrar pela transmissão, já que o Parazão possui a TV Cultura como detentora dos direitos de transmissão.