Ingressos para o clássico Re-Pa da Copa Verde estão disponíveis; veja valores e onde comprar

A semana de clássicos entre Papão x Leão já começou e os dois clubes iniciaram as vendas de ingressos para o jogo de quarta-feira (3), às 20h, no Mangueirão, válido pela partida de ida das semifinais da Copa Verde.

Os clubes informaram através de suas redes sociais os valores dos ingressos para o clássico. Quem quiser acompanhar a partida de ida da semifinal da Copa Verde entre Paysandu x Remo, pela Copa Verde, pagará o valor de R$40 pelo setor de arquibancada e R$80 as cadeiras. Pelo lado do Paysando, o clube também disponibiliza ou setor de louger custando R$200. Os torcedores podem comprar também através da internet pelo site IngressoSA.com

VEJA MAIS

Sócios-torcedores

Mesmo com o mando sendo do Paysandu na primeira partida, os sócios torcedores do Remo adimplentes terão direito à entrada no clássico, após acordo entre os clubes.

Paysandu

Os torcedores do Papão podem adquirir seus bilhetes nas Lojas Lobo

Loja Lobo – Curuzu

Loja Lobo – Sede Social

Loja Lobo – Shopping Boulevard

Loja Lobo – Parque Shopping

Loja Lobo – Grão-Pará

Loja Lobo – Pátio Belém

Loja Lobo – Castanheira

Loja Lobo – Metrópole

Remo

Os torcedores do Remo podem adquirir nos seguintes locais

Loja Rei da Amazônia – Baenão

Loja Rei da Amazônia – Sede Social

Loja Rei da Amazônia – Castanheira

Loja do Remo – IT Center

Loja do Remo – Metrópole

Loja do Remo – Parque Shopping

Loja do Remo – Boulevard

Loja do Remo – Pátio Belém