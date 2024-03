CBF divulga tabela da semifinal da Copa Verde e confirma datas do clássico Re-Pa

A Copa Verde 2024 já está chegando ao fim, e dois jogos da dupla Re-Pa marcam a semifinal da competição. Nesta quinta-feira (28), a CBF divulgou a tabela da penúltima etapa, incluindo as datas do clássico entre Clube Remo e Paysandu, que se enfrentam em dois jogos, de ida e volta, ambos no Estádio do Mangueirão.

O primeiro Re-Pa rola na próxima quarta-feira (3), a partir das 20h, enquanto a decisão será uma semana depois, no dia 10 de abril, também às 20h. As partidas marcam o segundo e terceiro clássico do ano, consecutivamente.

Datas dos jogos Re-Pa:

Paysandu x Clube do Remo - 03/04, às 20h, no Estádio do Mangueirão

Clube do Remo x Paysandu - 10/04, às 20h, no Estádio do Mangueirão

Há ainda a possibilidade dos eternos rivais, Remo e Paysandu, disputarem quatro clássicos seguidos, caso se classifiquem também para a grande final do Parazão, disputada em jogos de ida e volta, previstos para os dias 7 e 14 de abril, datas que devem ser confirmadas pela FPF.

Além de Remo e Paysandu, o Vila Nova-GO e o Cuiabá-MT, também disputam uma vaga na final da Copa Verde, e o vencedor deve enfrentar uma das equipes paraenses. As datas e locais para as equipes se enfrentarem ainda não foram divulgadas.