Abril pode ter 4 clássicos entre Remo e Paysandu seguidos; entenda

Remo e Paysandu começaram o ano com a possibilidade de fazer apenas um Re-Pa, o clássico mais disputado do mundo. Contudo, as equipes avançaram para a semifinal da Copa Verde e vão disputar uma vaga na final do torneio regional. Além disso, os times ainda podem se encontrar na decisão do Campeonato Paraense e, com isso, protagonizar quatro duelos seguidos.

O Re-Pa da semifinal da Copa Verde já está garantido. Os duelos vão ocorrer nos dias 3 e 10 de abril, de acordo com a tabela divulgada pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF).

E caso o Leão Azul e o Papão avancem para a final do Parazão, serão realizados quatro Re-Pa consecutivos. Isso porque, conforme informações repassadas ao Núcleo de Esportes de Oliberal, a Federação Paraense de Futebol (FPF) trabalha com a possibilidade de os jogos da final do Campeonato Paraense ocorrerem nos dias 7 e 14 de abril.

Assim, os times se enfrentariam as quatro vezes em um intervalo de 12 dias em abril. Mas, para que os duelos ocorram, o Leão Azul e o Bicola precisam passar pela Tuna Luso e pelo Águia de Marabá.

Na semi do Parazão, o Remo vai encarar a Tuna. O primeiro jogo está marcado para a próxima quinta-feira (28), já a partida volta vai ocorrer dia 31 de março. O local dos confrontos deve ser o Mangueirão, mas ainda não foi confirmado pela FPF.

Já o Paysandu vai enfrentar, novamente, o Águia de Marabá, que é o atual campeão paraense. O primeiro duelo será na quarta-feira (27), no estádio Zinho de Oliveira. O jogo de volta ocorre dia 30 de março, na Curuzu.

O primeiro Re-Pa do ano ocorre na quinta rodada do Campeonato Paraense. Os duelo terminou com um empate sem gols e ficou marcado pelos mosaicos e festa das duas torcidas no Mangueirão.

Copa Verde

Após vencer o Amazonas por 2 a 1 no jogo de ida, o Remo empatou com a Onça em 2 a 2 e garantiu a vaga na semifinal da Copa Verde no último sábado (23). Com o resultado, o Leão Azul só aguardou o vencedor de Manaus e Paysandu. O time bicolor marcou uma goleada de 4 a 1 e reverteu a derrota que havia sofrido na primeira partida.

O Remo vai em busca do segundo título da Copa Verde. Já o Papão quer o tetracampeonato e se isolar na posição de maior campeão do torneio.

Agenda

Semifinal Copa Verde

Re-Pa

Jogo 1: 3 de abril - a definir

Jogo 2: 10 de abril - a definir

Final do Parazão

Jogo 1: Domingo, 7 de abril - a definir

Jogo 2: Domingo, 14 de abril - a definir