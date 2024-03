Vai ter Re-Pa! Nicolas decide, Paysandu goleia o Manaus e se classifica para semifinal da Copa Verde

O Paysandu é semifinalista da Copa Verde 2024! O Papão venceu de virada o Manaus por 4 a 1, na tarde deste domingo (24), na Curuzu, em Belém e se garantiu na semifinal da Copa Verde contra o seu maior rival, o Remo, em duas partidas.

O sonho do tetracampeonato está vivo na Curuzu. O Papão entrou em campo em desvantagem diante do Gavião, já que havia perdido o primeiro jogo na Arena da Amazônia por 1 a 0. Mas em Belém, com a Curuzu lotada, o time bicolor reverteu a vantagem manauara com destaque para o artilheiro Nicolas, que marcou duas vezes e deu um passe e fez a festa da Fiel.

(texto em atualização)