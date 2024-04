Novo zagueiro do Paysandu mostra cartão de visitas: 'Rápido, bom na bola aérea, saída, transição...'

O Paysandu apresentou mais um reforço para a caminhada na segunda divisão nacional. Trata-se do zagueiro Pedro Romano, de 23 anos, com passagem recente pelo futebol brasiliense. Ele chega ao clube por empréstimo junto ao Athletic-MG, clube da terceira divisão e próximo adversário do maior rival bicolor. Pedro já está apto para a estreia e pode ser relacionado para a partida contra o Botafogo-SP, neste sábado (27), às 17 horas, na Curuzu.

WhatsApp: saiba tudo sobre o Paysandu

Nesta quinta-feira o jogador fez o primeiro contato com o novo grupo, o qual ele disse conhecer apenas o zagueiro Luan Freitas. Os dois jogaram juntos na base do Fluminense. Quando questionado sobre a sua opção de vir a Belém, o jogador falou sobre um desejo antigo.

"Depois da minha última temporada, onde eu estive no Gama-DF, eu estava entre essas especulações de vir jogar no Paysandu, mas também tive proposta da Europa, onde já fiz um tempo atrás e voltei. Quando apareceu a oportunidade eu não pensei duas vezes; É um clube gigante com uma massa incrível, além de que, a Série B é uma competição que eu sempre tive vontade de jogar. Então vi que foi uma ótima oportunidade", conta.

VEJA MAIS



Em relação ao estilo de jogo, Pedro garante que fará o possível para se ajustar ao pedido do treinador, que será seu comandante pela primeira vez em sua carreira. Sem muita modéstia. o zagueirão falou sobre as suas características e qualidades em campo.

"Eu procuro muito me adaptar ao estilo de jogo do professor da forma como ele prefere. Sou um zagueiro muito rápido, bom na bola aérea, defensiva, ofensiva. Tenho uma boa saída de jogo, faço uma boa transição da defesa ao ataque. Essas são minhas qualidades, no entanto, eu me esforço ao máximo para entender o estilo de jogo do professor, para beneficiar o clube e depois a mim" enumera, consciente do trabalho que terá para chegar ao time titular.

"A gente sabe da disputa que está na zaga; São ótimos zagueiros. A gente teve a defesa menos vazada do Parazão. Vai ser uma briga boa. Eu vim para conquistar a minha vaga respeitando todos eles e quando tiver uma oportunidade eu vou aproveitar muito", encerra.