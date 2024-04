Série B: Paysandu terá seus próximos 5 jogos transmitidos em TV aberta; saiba onde assistir

O Paysandu é o único representante do Pará na Série B do Campeonato Brasileiro e terá seus cinco próximos jogos transmitidos em TV aberta. O torcedor alvicleste poderá acompanhar o Papão na Segundona do Brasil através da TV Cultura do Pará. A informação foi dada pelo presidente da Funtelpa, Miro Sanova, em sua rede social.

A primeira transmissão ocorrer já neste sábado (27), quando o Paysandu enfrenta o Botafogo-SP, às 17h, no Mangueirão, em Belém, jogo válido pela segunda rodada do Brasileirão Série B. Essa será a estreia do Paysandu diante do seu torcedor no campeonato nacional. A última vez em que o torcedor do papão acompanhou o clube em Belém pela Série B foi no dia 24 de novembro de 2018, na Curuzu, na derrota para o Atlético-GO por 5 a 2, resultado que rebaixou o Papão para a Série C.

A expectativa é que o Mangueirão receba um bom público contra o Botafogo-SP. Os ingressos estão disponíveis em todas as Lojas Lobo espalhadas por Belém e Região metropolitana, nos valores de R$50 o bilhete para o setor de arquibancada, R$80 a cadeira, R$120 o camarote e R$200 o lounge. Os ingressos também podem ser adquiridos de forma online no site.

Veja os cinco próximos jogos do Paysandu que terão transmissão em TV aberta

27.04 – Paysandu x Botafogo-SP – 17h – Mangueirão

03.05 – Paysandu x Avaí-SC – 19h – Curuzu

12.05 – Mirassol-SP x Paysandu – 15h45 – Estádio José Maria de Campos Maia

Paysandu x Goiás-GO (sem definição de data, horário e local por parte da CBF)

Amazonas x Paysandu (sem definição de data, horário e local por parte da CBF)