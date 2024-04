Torcedores do Paysandu pedem saída de volante, após falha na estreia da Série B

O Paysandu é o único representante do Pará na Série B do Campeonato Brasileiro e estreou com derrota na competição para o Santos-SP, fora de casa, no último sábado (20/04). Serão 38 rodadas na competição, mas a torcida bicolor não está satisfeita com o futebol apresentado pelo volante Gabriel Bispo, de 27 anos, contratado pelo clube nesta temporada. Torcedores protestaram nas redes sociais e pediram a saída do jogador.

Em um perfil nas redes sociais administrado por torcedores do Papão, pedem a saída do jogador do clube alviceleste. Em uma publicação, torcedores escreveram: “Fora Bispo. Paciência tem limite”. Na legenda, o perfil completou: “Já teve várias chances e não corresponde. Já deu”.

VEJA MAIS

Nos comentários, vários torcedores também pedem a saída do atleta, que chegou ao clube no início da temporada. Gabriel Bispo falhou na estreia do Paysandu na Série B, no segundo gol do Santos e a torcida perdeu a paciência com o volante.

Gabriel Bispo iniciou a carreira no Vila Nova-GO, jogou no Comercial-SP, Bahia de Feira-BA, Vitória-BA, além do Juventude-RS. Antes de assinar com o Paysandu, Bispo estava atuando na Grécia, defendendo o KuPs. Com a camisa do Papão da Curuzu, Gabriel Bispo realizou 16 partidas, 11 delas como titular, além de ter conquistado o título do Parazão.