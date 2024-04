Lecheva deixa o Paysandu e assina com rival do Papão na Série B, diz presidente bicolor

O ex-jogador Lecheva, que ocupava o cargo de coordenador técnico de futebol de base do Paysandu, deixou o clube bicolor. A informação foi confirmada pelo presidente do Papão, Maurício Ettinger e estará assumindo uma função em um rival do Paysandu na Série B.

Maurício Ettinger informou ao O Liberal que Lecheva deixou o Papão e assinou com o Amazonas-AM, clube que o Paysandu vai enfrentar na Série B do Brasileiro deste ano. Lecheva já foi treinador do Amazonas e ajudou o clube no início da fundação.

Lecheva foi ex-jogador do Paysandu, conquistou vários títulos pelo clube como atleta, atuou também como técnico, além de ter sido coordenador de futebol do Papão. A equipe de O Liberal conversou com o Lecheva, que afirmou que irá desempenhar a função de executivo do Amazonas na Série B, cargo que já exerceu na sua primeira passagem pelo clube amazonense.

“O presidente do Amazonas, Wesley Couto, me ligou na quinta-feira e perguntou como estava a minha situação no Paysandu e se haveria possibilidade de eu assumir o departamento de futebol do Amazonas. Eu disse que precisaria primeiro conversar com a diretoria do Paysandu, e como a proposta foi muito boa, não tive como recusar. Essa função [executivo] era a que eu fazia quando estive no clube de 2019 a 2021. Eu acumulava as funções de executivo e treinador na ocasião, mas claro que era outro momento. Hoje o clube está na série B e muito mais estruturadoÉ um desafio grande e me sinto lisonjeado pela valorização e credibilidade por acreditarem no meu trabalho”, falou.