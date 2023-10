Paysandu: Com três acessos e títulos, Lecheva é considerado 'amuleto' do clube e diz: 'está no DNA'

O Paysandu conquistou o acesso para a Série B nesta temporada, principal objetivo do clube no ano e terá um desafio ainda maior em 2024. O Papão possui no clube uma espécie de “amuleto”, que esteve presente em três acessos do clube, incluindo um como jogador e para a Série A do Campeonato Brasileiro. Ricardo Mendes Nascimento, 49 anos, mais conhecido como Lecheva, carrega no currículo glórias com a camisa do Paysandu dentro de campo, mas também fora das quatro linhas.

Natural de Mogi das Cruzes (SP), Lecheva desembarcou em Belém para atuar com a camisa da Tuna, na temporada 2000. Ganhou nome na Tuna Luso e foi contratado pelo Paysandu e participou dos maiores feitos do clube no início dos anos 2000, om títulos da Copa dos Campeões, Série B do Brasileiro, Copa Norte, Campeonatos Paraenses, além de ter participado da campanha alviceleste na Copa Libertadores da América.

Atualmente, Lecheva ocupa o cargo de coordenador técnico de futebol, que envolve o futebol profissional, mas principalmente as categorias de base do clube, além das equipes do futebol feminino. O acesso à Série B nesta temporada, coloca Lecheva como uma espécie de “amuleto bicolor”, já que conquistou o acesso para a Série A, como jogador, na temporada 2002, para a Série B em 2012 e agora, novamente à Segundona, como coordenador de futebol.

Ricardo Lecheva assumiu a função de coordenador de futebol (John Wesley / Paysandu)

“Curiosamente um torcedor me questionou isso essa semana, por eu ser um ‘amuleto de acesso e títulos’ do Paysandu. Até em comparação ao acesso e sucesso do Amazonas-AM, clube que fiz parte desde o início. Tive acessos pelo Paysandu como jogador, treinador e coordenador técnico e fiquei de fora do acesso do clube à Série B em 2014, pois era o treinador do Independente de Tucuruí”, relembrou.

Lecheva (à direita) comemorando gol com a camisa do Paysandu em 2002 (Raimundo Paccó / Arquivo O Liberal)

Lecheva retornou ao Paysandu no segundo semestre de 2021, participou de montagem de elenco e viu as dificuldades que é participar de planejamento de encarar toda a pressão do torcedor, em um clube massa, porém, o carinho da torcida pela história construída ao longo da carreira foi o que “bateu forte” na decisão de voltar ao Papão.

“O principal motivo para ter retornado ao Papão, depois de três anos no Amazonas e deixar um planejamento para 2022 todo montado lá, foi o carinho que o torcedor do Paysandu sempre demostrou comigo, mesmo esses anos longe da Curuzu. Retornei em 2021 a convite do presidente Mauricio Ettinger, ‘batemos na trave’ em 2022, mas fomos campeões da Copa Verde. A agora graças a Deus conseguimos retornar à série B. Aqui me sinto em casa e parece que essa é uma química de sucesso e conquistas, seja de títulos ou acessos e está entranhando no DNA Papão e Lecheva”, falou.

Lecheva comemorando o acesso à Série B em 2012 como técnico (Marcelo Seabra / Arquivo O Liberal)

O dirigente bicolor falou da satisfação que é estar no Paysandu e poder contribuir com o clube, mesmo depois de ter se aposentado como jogador. Para Lecheva, é um orgulho gigante fazer parte da trajetória do Papão também fora dos gramados.

“É uma alegria imensa fazer parte de tantos capítulos na história desse clube gigante e honrad, em estar presente nessa história e poder escrever capítulos a parte, como atleta, técnico, auxiliar-técnico e coordenador de futebol. Muito orgulho em poder acordar todos os dias e saber que posso fazer algo para o crescimento do clube que amo”, disse.

Lecheva (camisa do Paysandu) ao lado do presidente bicolor Maurício Ettinger nas dependências da Curuzu exercedo a função de coordenador de futebol (Cláudio Pinheiro / O Liberal)

Hoje coordenando o futebol, mas voltado para a base, Lecheva sabe que em 2024 será um ano de desafios para o clube, mas que o planejamento, passa a ser primordial para que o Paysandu não venha a sofrer na temporada e confia em um ano de 2024 positivo para o clube,

“Estamos reunindo para planejar qual o caminho todos os setores do futebol irão seguir. Hoje estou empenhado na base, no feminino, pois todos os departamentos de futebol precisam evoluir, mesmo sabendo que o carro-chefe é o profissional. Hoje temos uma diretoria muito atuante com o presidente Mauricio, seus vices Roger e Fred, temos também o Ari e o Vandick. Com certeza o Paysandu não conseguiu nesse momento só um acesso a Série B, mas consegui também um avanço muito grande na estrutura como um todo do clube”, finalizou.