Paysandu deve renovar contrato com mais de um time de jogadores para a Série B; entenda

Com a manutenção do executivo de futebol Ari Barros para a próxima temporada, o Paysandu deve iniciar, nos próximos dias, as renovações de contratos com jogadores para 2024. Em entrevista coletiva, Ari disse que o clube possui uma lista de prioridades para a ampliação de vínculo, mas não revelou o nome dos atletas. No entanto, segundo a apuração da reportagem, o Papão deve continuar com 12 a 15 jogadores do atual elenco para o próximo ano.

Quem deu a entender isso foi o vice-presidente do clube, Roger Aguilera. Na entrevista de apresentação do técnico Hélio dos Anjos, o empresário disse que o Papão deveria ir ao mercado contratar entre 15 e 18 jogadores.

"Vamos remontar o elenco. Temos uma base aqui, mas vamos ao mercado contratar. Nossa meta é obter entre 15 e 18 jogadores. Teremos perdas e ganhos, mas vamos tentar minimizar os erros para ter um processo diferente do que tivemos nas últimas temporadas", explicou.

Essa informação, inclusive, nos ajuda a entender a composição do elenco bicolor para 2024. Em média, as equipes possuem, no início da temporada, elenco de 30 jogadores. Partindo da afirmativa de Aguilera, pode-se presumir que o Papão manterá entre 12 a 15 atletas do atual elenco para o próximo ano.

Alguns jogadores, inclusive, já possuem contrato com o Paysandu para o ano que vem. São eles: o goleiro Matheus Nogueira; o zagueiro Paulão; o volante João Vieira; o meia Robinho; e os atacantes Roger, Vinícius Leite e Mário Sérgio. Com pelo menos sete atletas garantidos para o início do Parazão, imagina-se que o Papão deva renovar com mais cinco ou oito atletas.

Em entrevistas após o acesso à Série B, o treinador Hélio dos Anjos já demonstrou a preferência pela manutenção de certos jogadores para 2024. Entre os mais citados pelo técnico estão: o zagueiro Wanderson; o lateral Kevyn; os volantes Alencar e Geovane; e o meia Ronaldo Mendes. No entanto, o clube não se posicionou sobre se esses jogadores estão ou não na lista de renovações.