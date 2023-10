Paysandu goleia Independente e se mantém 100% no Parazão Sub-20 de 2023

O Paysandu goleou o Independente por 4 a 1 na tarde desta quarta-feira (24), no Centro da Juventude (CEJU) pela quarta rodada do Campeonato Paraense Sub-20. Com a vitória, o Papão manteve os 100% de aproveitamento na competição.

O destaque da partida foi o atacante Roger, que é aproveitado constantemente no time principal do Paysandu. Saíram dos pés dele dois dos quatro gols do Bicola no jogo. Além do atacante, marcaram para o Papão Mauro e Rafael Taiyo. O meia Mãe do Rio diminuiu para o adversário.

A quarta vitória seguida do Paysandu mantém a equipe na liderança do Grupo B do campeonato. No momento, o Papão tem 12 pontos, seis à frente do Vila Rica, último time dentro da zona de classificação à próxima fase.

O Parazão Sub-20 tem a participação de 32 clubes, que serão divididos em cinco grupos com sete equipes cada. Os três primeiros de cada chave avançam, além do melhor quarto colocado, para às oitavas de final. Nos mata-matas, os times se enfrentam em duelos de ida e volta até a decisão.