Fortaleza x LDU: Jogadores ex-Remo e Paysandu podem conquistar título da Copa Sul-Americana

Uma final inédita e que pode dar ao Brasil o quinto título da Copa Sul-Americana. Fortaleza x LDU, decidem no próximo sábado (28), às 17h, no Estádio Domingo Burgueño, na cidade de Punta del Leste, no Uruguai, em partida única. A LDU já conquistou o título em 2009, diante do Fluminense-RJ e o Fortaleza busca um título inédito. A equipe nordestina poderá conquistar a Copa Sul-Americana com jogadores que passaram por Remo e Paysandu.

O Leão do Pici possui no elenco quatro atletas que defenderam as camisas do Remo e do Paysandu, maiores rivais do Estado, destaque para Yago Pikachu, ídolo do Paysandu e que é um dos principais jogadores do FEC na campanha da Copa Sul-Americana.

Goleiro João Ricardo, de 35 anos, jogou no Paysandu na temporada 2012. O goleiro titular do Fortaleza, fez parte do acesso do Papão nesta temporada e realizou oito partidas na campanha que recolocou o clube paraense na Série B.

João Ricardo foi goleiro do Paysandu em 2012 e conquistou o acesso à Série B pelo Papão (Marcelo Seabra / Arquivo O Liberal)

Meia Vinícius Zanocelo, de 22 anos, possui vínculo com o Santos-SP e está emprestado ao Fortaleza pelo clube paulista. Vinícius começou no futsal do Remo e marcou 199 gols pelo Leão Azul paraense, sendo 92 em uma mesma temporada. O jogador saiu do clube azulino e realizou a transição para o futebol. Atuou pelo Juventus-SP, Ponte Preta-SP, Ferroviária-SP e Santos-SP, antes de jogar no FEC.

Vinícius Zanocelo iniciou a carreira em Belém, no futsal do Clube do Remo (Vinícius Palheta / Fortaleza EC)

Lateral-direito Yago Pikachu, 31 anos, ídolo do Paysandu e formado pelo clube paraense. Atuou como profissional no Papão desde 2012 e é o lateral com mais gols na história do Paysandu com 62 gols marcados, dois acessos à Série B e um título do Parazão. Pikachu é o jogador mais decisivo do Fortaleza na temporada com 63 partidas, 10 gols marcados e oito assistências.

Yago Pikachu marcou 62 gols em 220 jogos pelo Papão (Wagner Meier/ Arquivo Especial)

Atacante Thiago Galhardo, de 34 anos, está no Fortaleza há duas temporadas, mas jogou em dois clubes no futebol paraense. A primeira equipe que Galhardo defendeu foi o Remo, em 2013. O jogador chegou por empréstimo junto ao Bangu-RJ e era o Camisa 10 do clube, mas não conseguiu conquistar o principal objetivo azulino no ano, que era a vaga na Série D, que antigamente era conquistada no Parazão e a vaga era usada na mesma temporada.

Thiago Galhardo comemorando gol com a camisa do Remo no Baenão (Marcelo Seabra / Arquivo O Liberal)

No Mapará

Um ano depois, Thiago Galhardo voltou ao Pará, após ter ido para o Boa Esporte-MG. No retorno ao Estado, Galhardo foi defender o Cametá, mas não demorou muito para deixar o Mapará.

FEC pode conquistar o maior título da sua história (Mateus Lotif / FEC)

O topo

O título da Copa Sul-Americana pode colocar o Fortaleza em outro patamar no cenário nacional e internacional, já que, em caso de conquista o clube garantirá de forma direta a vaga na fase de grupos da Copa Libertadores de 2024, além de se garantir em outra final, a da Recopa Sul-Americana, que será disputada no ano que vem, contra o campeão da Libertadores (Fluminense-RJ ou Boca Juniors-ARG), além de ser o primeiro clube do Nordeste brasileiro a ter um título internacional.