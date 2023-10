Caso seja campeão da Sul-Americana, Fortaleza pode garantir vaga em mais finais e jogar na Europa

No próximo sábado (28), no Uruguai, o Fortaleza entrará em campo para o jogo mais importante da sua história. O clube nordestino encara a LDU, do Equador, em partida única, ás 17h, pela final da Copa Sul-Americana. Caso vença, o Tricolor do Pici será o primeiro nordestino a conquistar um título internacional e, chegar em mais finais internacionais

O FEC pode garantir presença em mais duas finais de competições internacionais, caso levante a taça da Copa Sul-Amaricana. O Leão do Pici está próximo de marcar de vez seu nome na história do futebol. O título Sul-Americano garante o passaporte para a final da Recopa Sul-Americana, que será disputada no ano que vem, entre o campeão da Sul-Americana contra o campeão da Copa Libertadores que sairá do confronto entre Fluminense-RJ x Boca Juniors-ARG.

Pode jogar na Europa

Mas o título da “Sula” pode garantir o FEC em uma fina contra uma equipe europeia. Nesta temporada ocorreu o primeiro confronto entre o campeão da Sul-Americana contra o campeão da Liga Europa. Sevilla-ESP (campeão da Liga Europa) venceu nos pênaltis o Independiente del Valle-QUE, após empate em 1 a 1 no tempo normal. Essa competição é chamada de “Desafio de Clubes” e sempre será jogada na Europa.

Possível competição entre Conmebol e Concacaf

Os campeões da Copa Sul-Americana e Libertadores, poderão jogar uma nova competição em 2024. A Conmebol quer que os clubes atuem em um torneio junto com equipes da Concacaf (Confederação das Américas do Norte, Central e Caribe) e, a competição já foi criada, porém, sem nome confirmado e sem critérios de participação. A intenção é que os clubes da Conmebol sejam os campeões da Su-Americana e da Libertadores deste ano, juntamente com os finalistas da Liga dos Campeões da Concacaf. OS membros das entidades que estão na organização do torneio chamam a competição nos bastidores de “Final Four” e, as partidas poderão ocorrer no meio do ano, sendo uma das possibilidades no Estados Unidos.