Torcedores do Fortaleza brigam entre si durante partida da Sul-Americana; vídeo

Um triste episódio de selvageria marcou o empate entre Corinthians e Fortaleza, na última terça-feira (26), em jogo da semifinal da Sul-Americana. Torcedores de organizadas do Fortaleza que foram até a Neo Química Arena entraram em conflito e causaram uma briga generalizada no setor destinado ao clube visitante

O tumulto só acavou com a chegada da Polícia Militar. Ao fim do jogo, Marcelo Paz, presidente do Fortaleza, publicou um vídeo nas redes sociais do clube. Paz disse estar envergonhado e que trabalhará na identificação dos brigões.