Pikachu marca pelo Fortaleza e chega aos 143 gols na carreira, a maior parte deles pelo Paysandu

A noite da última terça-feira (3) foi marcante para o torcedor do Fortaleza. Pela primeira vez na história do clube o Tricolor cearense garantiu vaga em uma disputa de título continental. A classificação à final da Copa Sul-Americana veio após a vitória sobre o Corinthians por 2 a 0. Um dos gols foi de Yago Pikachu, a grande estrela do time, que chegou aos 143 gols na carreira, 39 deles pelo Leão do Pici, uma marca de respeito que o coloca entre os grandes craques da história do clube.

Desde que chegou ao futebol cearense, Pikachu se tornou uma das referências do time e tem sido peça chave na sequência de títulos que o clube vem abocanhando. De 2021 para cá vieram um tricampeonato estadual e uma Copa do Nordeste, que o colocam como uma das campanhas mais regulares dos últimos anos no futebol brasileiro. Com números e títulos favoráveis, Pikachu, sem dúvida nenhuma, se tornou um dos grandes atletas da história recente do Fortaleza. Mas, os números por lá ainda não alcançam o desempenho do início da carreira, quando vestia a camisa de número 2 do Paysandu.

Um levantamento feito pelo jornalista e pesquisador Jorginho Neves elenca a totalidade de gols do atleta desde o início da carreira, no distante ano de 2011, quando marcou o seu primeiro tento em um amistoso entre Paysandu e Banespa, de Augusto Corrêa, vencido por 3 a 1, um deles do jovem lateral-direito. Depois dali, Pikachu ganharia notoriedade pelo estilo de jogo ofensivo e pelo alto poder de finalização, que rapidamente o levaram a ser titular incontestável.

A lista elaborada detalha a quantidade de gols por temporada, por clubes e competições, além de todas as partidas nas quais ele marcou. Profissionalmente, Yago esteve no Paysandu por cinco temporadas (2011 a 2015), marcando 64 gols. Destas, a de 2015 foi a mais positiva e onde o craque balançou as redes em 20 ocasiões. Ao deixar o Papão, Pikachu havia deixado cinco gols em cima de Remo e Águia de Marabá, e outros sete contra o São Francisco, número superado já em sua passagem no nordeste. Contra o Bahia o atleta marcou seis vezes e outras sete contra o Sport.

Na ordem de clubes por onde Yago mais marcou, depois do Paysandu aparece o Vasco da Gama. Foram nada menos que 40 gols em cinco temporadas (2016 a 2020). Nessa época começou a transição de posição. Yago foi deixando a lateral-direita e começou a ser testado no meio-campo, conforme a necessidade de quem treinava o time. De fácil adaptação, ele passou com facilidade pela lateral e meio-campo, mantendo em dia o faro de gol que o levou a ser um dos destaques do Vasco, até a saída para o Fortaleza, no começo de 2021.

A passagem por lá se mostrou tão positiva quanto as demais. Em 2021 foram 12 gols, um título estadual e a classificação inédita à Libertadores. No ano seguinte a marca pessoal subiu, chegando aos 17 gols, mais uma conquista estadual e agora também o título da Copa do Nordeste, com direito a gol do título, em pleno Castelão, contra o Sport. Ainda em 2022 o jogador deixou o Brasil para testar seus limites no Shimizu S-Pulse, mas a baixa adaptação ao futebol japonês acabou trazendo-o de volta para o Fortaleza.

Este ano, Yago já marcou 10 gols e novamente vem sendo utilizado em posição diferente de sua origem. Mesmo assim, tem sido um dos artilheiros do time, ajudando o Fortaleza a manter a guinada inédita e histórica, desaguando na possibilidade de ganhar, pela primeira vez na história, um título continental, enquanto mantém firme sua marca pessoal, que é chegar aos 39 gols com a camisa do Fortaleza.

Veja alguns números da carreira de Yago Pikachu

Os 143 gols por competição:

Série A - 36

Paraense - 24

Série B - 21

Copa do Brasil - 16

Carioca - 10

Série C - 10

Cearense - 6

Libertadores - 6

Copa do Nordeste - 5

Amistoso - 3

Copa Verde - 3

Sul-Americana - 3

Os 143 gols por temporada:

2011 - 01

2012 - 13

2013 - 15

2014 - 15

2015 - 20

2016 - 04

2017 - 05

2018 - 19

2019 - 10

2020 - 02

2021 - 12

2022 - 17

2023 - 10

Os 143 gols por clube:

Paysandu - 64

Vasco - 40

Fortaleza - 39

Fonte: Jorginho Neves