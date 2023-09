Com gol de Pikachu no fim, Fortaleza vence o Corinthians pelo Brasileiro

Na noite desta quinta-feira (14), o Fortaleza conquistou uma emocionante vitória sobre o Corinthians, com um gol crucial de Yago Pikachu nos acréscimos, no estádio Castelão, na capital cearense. O jogo fez parte da 23ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro, oferecendo uma partida repleta de momentos intensos e reviravoltas.

Pressão tricolor

O Tricolor de Aço demonstrou seu domínio desde o início, aplicando uma forte pressão sobre o Corinthians. Logo no primeiro minuto, Marinho cruzou a bola, e Lucero cabeceou, raspando a trave direita defendida por Cássio. Aos 9 minutos, Pochettino tentou um chute de fora da área, mostrando a determinação da equipe cearense.

Aos 15 minutos, Lucero fez uma jogada pela esquerda e bateu cruzado, exigindo uma segura defesa de Cássio. O esforço persistente do Leão foi recompensado aos 26 minutos, quando Marinho roubou a bola de Ruan Oliveira e a passou para Lucero, que marcou um belo gol, balançando as redes do Castelão.

Após o gol sofrido, o Corinthians, que estava mais retraído, começou a se aventurar mais no ataque e alcançou o empate aos 33 minutos. Em uma cobrança de escanteio, Gabriel Moscardo acertou o travessão, e Pedro, livre de marcação, cabeceou para empatar o jogo.

O Fortaleza respondeu rapidamente, marcando um gol aos 35 minutos com Marinho, mas a arbitragem anulou o feito devido a um toque de mão do atacante durante o domínio. Apesar da frustração com o gol anulado, o Tricolor de Aço continuou pressionando e quase marcou novamente aos 43 minutos, quando Pochettino acertou a trave com um chute potente.

Do equilíbrio ao desempate

A segunda etapa da partida trouxe um jogo mais equilibrado, com ambas as equipes alternando ataques sem sucesso. Aos 5 minutos, Brítez arriscou um chute de longa distância, a bola desviou em Zé Welison e quase surpreendeu o goleiro Cássio, que conseguiu fazer a defesa mesmo sentado no chão.

O Corinthians teve uma boa oportunidade aos 11 minutos, quando Matheus Araújo fez uma jogada inteligente e encontrou Wesley livre dentro da área, mas o jogador errou o domínio e João Ricardo fez a defesa.

O jogo permaneceu igual, com as duas equipes buscando o gol da vitória. Aos 22 minutos, o Fortaleza teve uma boa chance quando Marinho fez um cruzamento fechado e Lucero, na pequena área, quase conseguiu desviar a bola para o gol.

A oportunidade decisiva veio aos 29 minutos, quando o Fortaleza teve um pênalti a seu favor, cometido por Bidu em Marinho. No entanto, o atacante leonino bateu mal e mandou a bola para fora, perdendo a chance de colocar sua equipe na frente novamente.

Após o pênalti desperdiçado, o Tricolor sentiu o impacto por alguns minutos, mas depois se recuperou e criou uma boa chance aos 38 minutos, quando Caio Alexandre chutou com perigo e Cássio fez a defesa.

No final do jogo, o Fortaleza intensificou a pressão sobre o Corinthians. Aos 44 minutos, Brítez quase marcou de cabeça para o Leão, mas aos 49 minutos, Yago Pikachu não desperdiçou sua oportunidade. Escobar cruzou a bola na área, e Pikachu dominou antes de bater sem chances para Cássio, marcando o gol da vitória leonina.

Três pontos em casa

Com esse resultado emocionante, o Fortaleza somou três pontos cruciais, alcançando um total de 35 pontos na tabela e se aproximando do G6 da Série A, estando apenas a dois pontos de diferença do Athletico-PR, que ocupa a sexta posição com 37 pontos. O Corinthians, por sua vez, permanece com 26 pontos, na parte intermediária da classificação.

O próximo jogo do Fortaleza na Série A será na quarta-feira (9), às 21h30, no Morumbi, contra o São Paulo. A partida promete mais emoções e ação para os torcedores do Leão.