Torcedora desenha escudo do Fortaleza em resposta de prova e viraliza na web; veja

A torcedora Maria Cecília, de apenas sete anos, chamou atenção nas redes sociais com a resposta dada em uma prova de História na sua escola. Em uma das questões, a professora pediu aos alunos um desenho relacionado à Fortaleza, capital do Ceará, onde o caso aconteceu. A pequena, apaixonada pelo Fortaleza (clube que tem o mesmo nome da cidade), desenhou o time do coração.

VEJA MAIS

No primeiro momento, Maria Cecília não havia entendido o pedido feito pela professora no texto. Após ler novamente, a primeira imagem que ela diz ter passado na cabeça foi o escudo do tricolor cearense.

Em entrevista ao portal GE, a professora Gemima Lima - também torcedora do Fortaleza - se divertiu com a situação e garantiu parte da pontuação da pequena na questão, totalizando 9,5 pontos na prova.

"'Será que é isso mesmo?", eu pensei na hora. No dia mesmo que corrigi, brinquei com ela, expliquei o que a questão tinha pedido e até fiquei sem acreditar. No dia eu ainda disse: 'A tia vai considerar meia questão porque também é Fortaleza'. Por ser prova, às vezes as crianças ficam nervosas. Por isso que tem aí o meio certo. Eu nem sabia que ela era torcedora do Fortaleza, mas fiquei bem feliz", confessou a professora.

(*Juliana Maia, estagiária sob supervisão do editor de OLiberal.com, Felipe Saraiva)