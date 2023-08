Marcos Frota, o ‘Tonho da Lua’, aparece usando salto e imagem viraliza

O ator Marcos Frota, o ‘Tonho da Lua’ da novela Mulheres de Areia, no ar na TV Globo, foi flagrado, na manhã da última terça-feira (01) usando uma bota de salto alto. O artista estava caminhando no Aeroporto Internacional do Rio de Janeiro.

VEJA MAIS

No look escolhido, as peças mais simples eram uma camiseta branca e uma calça jeans azul, mas o que chamou a atenção foi a bota de salto em bloco relativamente alto, sendo este calçado pouco comum entre os homens.

Tendência

Apesar de ainda não ser de uso comum para o universo masculino, as botas de salto bloco e alto são tendências de moda atuais para homens, promovendo conforto e ajuste prático nos pés, segundo sites de moda.

Atualmente, Marcos Frota está no ar pela TV Globo, na reprise de Mulheres de Areia, sucesso de 1993.

*(Carolina Mota, estagiária sob supervisão de Tainá Cavalcante, editora web de OLiberal.com)