Marcos Frota conta que Tonho da Lua o ajudou a lidar com morte de esposa em acidente

No último sábado (24), Marcos Frota foi um dos convidados do programa Altas Horas, apresentado por Serginho Groisman. Durante o bate-papo, o ator global contou como o personagem Tonho da Lua, na novela Mulheres de Areia (1993), marcou a sua vida profissional e pessoal. Isso porque, no final da novela, o artista ficou viúvo e encontrou em Tonha da Lua a força para superar a partida precoce da esposa.

Em um depoimento emocionante, Marcos relembrou quando a mulher Cibele Ferreira, sofreu um acidente de carro, em 93. Na época, o ator tinha três filhos, sendo o mais novo com apenas dois anos de idade.

"A minha mulher, Cibele, com três filhos e 17 anos de casamento, bateu o carro na frente da minha casa e me deixou com três crianças. O mais novo tinha dois anos. Quando olhei para aquilo tudo, encontrei dentro de mim um tecido espiritual, uma compreensão da dor, que o Tonho da Lua que tinha me ensinado. Aquilo foi incrível", declarou Marcos Frota.

Ele afirmou que não esperava que pudesse ver a vida profissional se misturar com a “real”. “Percebi, através do Tonho da Lua que, na verdade, eu tinha ganhado um presente na vida que era ser o pai e a mãe dos meus filhos. Hoje, estão todos lindos, graças a Deus sou avô já”, concluiu.

Marcos também fala da atemporalidade do personagem, que se tornou tão popular, virando meme na internet. Ele disse que aonde vai, os telespectadores ainda o questionam sobre “Tonho”. “Tá marcado para sempre no meu coração”, acrescentou.