Marcos Frota desabafa sobre morte de primeira mulher

O ator Marcos Frota participou do podcast "Abroader Podcast" e revelou alguns detalhes sobre sua vida pessoal, incluíndo a perda da primeira mulher, Cibele Ferreira, e o fim do casamento com a atriz Carolina Dieckmann.

A primeira esposa de Frota faleceu em 1993, após sofrer um acidente de carro. Na época, o ator fazia um de seus personagens de maior sucesso, o Tonho da Lua, destaque na novela "Mulheres de Areia". O casal teve três filhos.

VEJA MAIS

“Eu me senti culpado como pai, como homem, como marido. Como eu deixei isso acontecer com minha mulher? Eu estava ausente, eu estava em Belo Horizonte. É claro que eu sei que Deus tem desígnios maiores, mas, pode ter certeza que eu carrego uma culpa de não ter ficado colado nela, de não ter ficado protegendo ela”, revelou ele.

Frota compartilhou que o fato de, no momento, interpretar um personagem marcado por um trauma, o ajudou no luto.

“Se eu cuidei do Tonho da Lua durante nove meses, quando eu experimentei a dor da perda do maior presente que a vida me deu, que foi a minha esposa, quem cuidou de mim foi o Tonho da Lua, porque ele tinha preparado o meu tecido interno para não fazer da dor um marketing. A dor também é amor. Você não pode desperdiçar a dor. Ela é proveito pro teu espírito, ela é alimento para a tua alma”, contou.

Segundo Marcos, o seu trabalho foi de grande ajuda após a perda. "Eu não tinha essa consciência que estou tendo agora. A minha vida caiu num redemoinho. Nada mais fazia sentido, já que eu fazia tudo para ela. Em vez de eu reclamar, eu agradeci por aquele momento, porque eu iria virar o pai e a mãe dos meus filhos. O que me curou muito foi o palco, foi o trabalho”, completou.

Após 4 anos, em 1997, Marcos se casou com Carolina Dieckmann e juntos tiveram um filho. Os dois se separaram em 2003, o que também causou um grande trauma ao artista. Recentemente, Marcos foi visto em companhia da empresária paraense Thaysa Rodrigues. Os sites de celebridades apontam a morena como o novo affair do ator, mas ambos mantêm total discrição em relação ao caso.

(*Estagiária Painah Silva, sob supervisão do Coordenador de Conteúdo de Cultura, Abílio Dantas)