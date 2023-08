Homem aparece surfando em tubarão-baleia e viraliza; vídeo

O vídeo de um homem surfando em cima de um tubarão-baleia está viralizando nas redes sociais. A cena impressionante acontece quando um homem está no barco em alto-mar e se depara com a presença do animal. Sem hesitar, ele toma uma decisão ousada: pula do barco e se equilibra em cima do maior peixe do mundo. O vídeo já soma mais de 7 milhões de visualizações no Twitter.

Apesar do tamanho impressionante, podendo chegar a impressionantes 18 metros de comprimento, o tubarão-baleia não é um predador perigoso como o tubarão-branco. Sua alimentação é composta principalmente por pequenos organismos, como plânctons e alguns moluscos, sendo inofensivo para a vida humana.

VEJA MAIS

Opiniões divididas

O registro, que originalmente foi publicado em 2020 no Snapchat, voltou a repercutir e gerar muitos comentários e memes divertidos, inclusive chamando o homem de Aquaman. No entando, a atitude corajosa também foi muito criticada.

A discussão começou, em parte, pelo fato do tubarão-baleia ser uma espécie ameaçada de extinção e os internautas alertaram para a importância de respeitar as regras de conservação e proteção dos animais.

Assista o vídeo:

*Hannah Franco, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Tainá Cavalcante, editora web de OLiberal.com)