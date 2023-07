Tubarão-elefante, segundo maior do mundo, é fotografado em Portugal; veja as fotos

No último domingo (16), um tubarão-elefante foi visto e fotografado na zona do parque eólico de Viana do Castelo, em Portugal. Menor apenas que o tubarão-baleia, essa espécie vista em águas europeias é considerada a segunda maior do mundo, podendo alcançar algo em torno de 10 metros de comprimento. As imagens do tubarão foram divulgadas pela Direção-Geral de Recursos Naturais, Segurança e Serviços Marítimos (DGRM).

Segundo a DGRM, apesar de ser o segundo maior tubarão do planeta, o tubarão-elefante é inofensivo, pois se alimenta somente de "krill", crustáceo semelhante ao camarão, plâncton e ovas de peixes. Para consumir esses "petiscos", ele usa a enorme boca para aspirar o alimento, podendo filtrar mais de duas mil toneladas de água por hora nessa posição.

Ainda segundo a Direção, os tubarões-elefante têm mais chances de aparecer em áreas onde há abundância de alimento e "não mostram receio em se aproximar de pessoas e embarcações". Assim como os golfinhos, os tubarões-elefante também são avistados dando saltos para fora da água.

Outro aspecto destacado pela DGRM é quanto à mobilidade do animal, que é bastante lento. O bicho se desloca a 3.7 km por hora, diferentemente do tubarão-baleia, que se movimenta a 5 km/h.

