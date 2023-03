‘Centenas’ de tubarões cercam barco e assustam passageiros; veja

Um vídeo de uma intensa agitação em alto mar provocada por centenas de tubarões repercutiu na internet nesta semana. O enorme cardume se alimentava no exato momento em que o barco de Dillon May passava pela costa de Venice, Louisiana, nos Estados Unidos.

"Então vimos que eram tubarões atrás de uma 'isca', nunca vimos nada parecido", contou Dillon, o autor das imagens, ao "NY Post", na terça-feira (28). Veja:

As imagens mostram os tubarões perseguindo os peixes de forma frenética, que chegavam a bater nas laterais do barco e encharcavam os pescadores com a água do mar.

Vários tubarões dispararam em direção à embarcação enquanto o conglomerado compacto de peixes pequenos tentava se refugiar embaixo dela.

Os ocupantes da embarcação, inicialmente, não tinham noção de que eram tubarões em caça ao avistarem o mar borbulhando em vários pontos.

(*Emilly Melo, estagiária, sob supervisão de Keila Ferreira, coordenadora do Núcleo de Política)