Com gol nos acréscimos, Águia vence Botafogo-PB e se classifica à segunda fase da Copa do Brasil

O Águia de Marabá venceu o Botafogo-PB por 2 a 1 e garantiu uma heroica classificação à segunda fase da Copa do Brasil 2023. Luam Parede fez o primeiro do Azulão, em partida disputada nesta quinta-feira (2), no estádio Zinho Oliveira, em Marabá. No segundo tempo, Mateus Anderson, ex-Paysandu, empatou para o Belo. O jogo se encaminhava para uma desclassificação paraense, quando Pablo, aos 48 minutos, garantiu o Águia na próxima fase

Além de avançar na Copa do Brasil, o Águia garantiu R$ 900 mil em premiação. Vale destacar que ambas as equipes já haviam garantido R$ 750 mil em cotas apenas por participarem do maior torneio mata-mata do país.

Próximos compromissos

Após a vitória, o Águia agora volta as energias para a disputa do Campeonato Paraense. Na segunda-feira (6), às 20h, o Azulão encara o Tapajós no estádio Zinho Oliveira, pela quinta rodada do estadual.

A partida

No primeiro tempo, o Águia parecia controlar as ações. Assim como ocorre no Parazão, o Azulão investia em lançamentos longos pelas pontas, com objetivo de pegar a zaga adversária desprevenida. Em uma dessas jogadas, Alan Maia foi derrubado na área e a arbitragem marcou pênalti. Luam Parede foi para a cobrança e teve o chute defendido pelo goleiro Wallace.

No entanto, as coisas melhoraram para o Azulão antes mesmo do intervalo. Aos 46 minutos, após bola cruzada na área, Luam Parede fica com a sobra e manda um chute para o fundo do gol.

Já na segunda etapa, o Águia perdeu parte do ímpeto ofensivo e viu o Botafogo-PB crescer no jogo. Logo aos cinco minutos, o Belo chegou ao gol, com Mateus Anderson, finalizando sozinho de dentro da área.

No restante do jogo, o Botafogo-PB tentou "cozinhar" o duelo, já que jogava pelo empate. O Águia até entrou no jogo do Belo por alguns minutos, até chegar a reta final da partida, quando o Azulão passou a buscar o gol a qualquer custo.

Lançado ao ataque, o Águia teve seu esforço recompensado. Aos 48 minutos em cobrança de falta, Pablo pegou muito bem na bola e mandou no ângulo esquerdo do goleiro Wallace, dando a vitória e a vaga ao Azulão.