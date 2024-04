Hamas divulga vídeo com dois reféns de Gaza

Neste sábado (27), o grupo extremista Hamas, divulgou um vídeo onde aparecerem dois reféns vivos que seguem detidos na Faixa de Gaza desde os ataques a Israel em 7 de outubro de 2023.

Na filmagem, que tem pouco mais de três minutos de duração, ambos os reféns pedem ao governo de Israel um acordo de cessar-fogo para poderem retornar para casa. Um dos reféns é o cidadão norte-americano Keith Siegel, de 64 anos, cuja esposa também foi sequestrada em 7 de outubro de 2023, do kibutz Kfar Aza, e foi libertada durante a trégua em novembro. O outro refém é Omri Miran, de 46 anos, levado do kibutz Nir Oz.

Apesar de não se saber se o vídeo é atual, Siegel se refere, chorando, ao Pessach, a Páscoa judaica que ocorre por estes dias. “Tenho lembranças muito bonitas do Pessach [Páscoa judaica] do ano passado, que celebramos juntos. Realmente espero que tenhamos a melhor surpresa possível”, disse Siegel, apelando a Netanyahu para concluir um acordo.

VEJA MAIS

Já Miran, diz estar cativo há 202 dias, o que indicaria que as imagens foram gravadas no início desta semana. “Estou aqui no cativeiro do Hamas há 202 dias. A situação é desagradável, difícil e são muitas bombas”, afirma o refém.

Em imagens anteriores já divulgadas pelo Hamas, o israelo-americano Hersh Goldberg-Polin, criticava o primeiro-ministro Benjamin Netanyahu e seu governo por não fazerem o suficiente para liberar os reféns.