Pacotes de ajuda humanitária são lançados em Gaza; ONU exige investigação sobre corpos encontrados

Imagens compartilhadas nesta segunda-feira (23) mostram avião de transporte militar C-17 Globemaster III da Força Aérea dos Emirados Árabes Unidos lançando pacotes de ajuda no norte da Faixa de Gaza, em meio ao conflito em curso no território palestino entre Israel e o grupo terrorista Hamas. Vários moradores do território palestino correm para pegar os pacotes. Veja:

Situação na Faixa de Gaza Imagem: AFP

Também nesta terça-feira (23), a Organização das Nações Unidas exigiu uma investigação internacional sobre as valas comuns descobertas nos dois principais hospitais da Faixa de Gaza e denunciou o "clima de impunidade reinante". Cerca de 200 corpos que haviam sido enterrados pelas forças israelenses em valas comuns no hospital Nasser em Khan Yunis foram exumados desde o último sábado (20), segundo a Proteção Civil da Faixa de Gaza.

Volker Türk, alto comissário para os Direitos Humanos, exigiu "investigações independentes, eficazes e transparentes" sobre o ocorrido. "Dado o clima de impunidade reinante, os investigadores internacionais devem participar neste processo", disse ele.

Israel acusa o Hamas de usar hospitais para realizar ataques e esconder túneis e armas.