Oriente Médio: governo federal está de prontidão para resgatar brasileiros em áreas de conflito

O governo brasileiro informou que está pronto, caso necessário, para resgatar brasileiros na área de conflito no Oriente Médio, após os ataques do Irã a Israel no último sábado (13). Segundo nota da Força Aérea Brasileira (FAB) neste domingo (14), a organização se mantém em prontidão, com suas tripulações e aeronaves, para atuar a qualquer hora e em qualquer local, em apoio à sociedade, assim que for acionada pelas autoridades.

No ano passado, também em função da tensão no Oriente Médio, o Brasil realizou a 'Operação Voltando em Paz', que repatriou, até dezembro, mais de 1.550 pessoas da Faixa de Gaza, em 13 missões da Força Aérea.

O último voo da operação pousou em solo nacional no dia 23 de dezembro de 2023, com 30 brasileiros e refugiados. Além disso, a FAB transportou ajuda humanitária ao território palestino, como purificadores de água portáteis e painéis de energia solar.